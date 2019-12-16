Haberler » Politika » Gerze'de AK Parti delege seçimleri - Haberler

Gerze'de AK Parti delege seçimleri

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 7. Olağan Kongresi kapsamında Gerze'de delege seçimini gerçekleştirdi.

16.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:34Gerze'de AK Parti delege seçimleri
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 7. Olağan Kongresi kapsamında 'de delege seçimini gerçekleştirdi.

Köyler ve ilçe merkez mahalleleri için saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılan seçimler Gerze AK Parti Merkez binasında gerçekleşti. AK Parti İlçe Teşkilatının toplam 4 bin 450 parti üyesi olduğu kaydedilirken, parti üyeleri 400 delege seçimi için sandık başına gitti. Bir sonraki yapılacak olan ilçe başkanlığı seçiminin 1 Ocak 30 Nisan arasında yapılacağı belirtildi.

AK Parti Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir herkese teşekkürlerini sunarak yapılacak seçimlerin Gerze'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. - SİNOP

AK Parti, Gerze, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:38 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
17:33 Mardin'de eylem ve etkinlik yasağı - Haberler
17:33 Tik tok polis geldi - Haberler
17:31 Kırmızı ışık ihlali ile motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis - Haberler
17:30 Diyarbakır'da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine 'tarihi' taşlarla saldırdı - Haberler
17:16 Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi! - Haberler
16:53 Bakan Kasapoğlu, CHP'li vekilin masasına bıraktığı ödülü görünce şaşıp kaldı - Haberler
16:43 Cinayet işledi ardından bir sokak ötedeki evine gitti - Haberler
15:44 Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi - Haberler
15:40 300 kilo ağırlığında domuz avladılar - Haberler
16.12.2019 17:46:14