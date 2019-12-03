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Gerze'de askıda ekmek uygulaması

Sinop'un Gerze ilçesinde bir fırın tarafından askıda ekmek uygulaması başlatıldı.

03.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:17Gerze'de askıda ekmek uygulaması
'un ilçesinde bir fırın tarafından askıda ekmek uygulaması başlatıldı.

Gerze'de ilk kez yapılan askıda ekmek uygulaması ihtiyaç sahiplerine yardımcı olurken, duyarlı vatandaşların da takdirini toplamayı başardı. Ekmek fırını personelleri uygulamanın yaklaşık 10 gün önce başladığını ve duyarlı vatandaşların da oldukça fazla olduğunu dile getirdiler. "Her gün en az 15-20 askıda ekmeğimiz oluyor. Ekmek almaya gelen müşterilerimiz aldıkları ekmeğin yanında askıda ekmek için de para veriyorlar, biz de o ekmekleri askıya bırakıyoruz. Oradan da ihtiyaç sahibi vatandaşlar gelip ücretsiz olarak alıyorlar. Her askıda ekmeği gün gün not alıyoruz. Kaç tane ekmek alınıyorsa hepsini yazıyoruz ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle bölüşüyoruz ekmeğimizi. Bunu bizler başlattık, inşallah tüm Gerze'deki esnaflarımız da bunu yaparlar" diyen işletme personelleri Gerze'de bu uygulamaların yaygınlaşmasını istediklerini söylediler. - SİNOP

Sinop, Gerze, Güncel

Kaynak: İHA

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