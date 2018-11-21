Gerze'de Derin Deşarj Projesi Çalışmaları

Gerze
Belediye Başkanı Osman Belovacıklı
, yapımı devam eden derin deşarj ve ön arıtma tesisinin gelecek yıl hizmete gireceğini söyledi.
Belovacıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm kenti olma yolunda emim adımlarla ilerleyen Gerze'nin söz konusu projenin hayata geçmesiyle daha temiz bir denize sahip olacağını vurguladı.
Projenin 2017 yılında hayata geçirildiğini anımsatan Belovacıklı, şöyle konuştu:
"Yakından takip ettiğimiz çalışmalarda oldukça fazla yol katettiğimizi belirtmek istiyorum. Son olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda projenin önemli bir kısmı tamamlandı. Bundan sonraki etap çalışmaları denizde gerçekleşecek. Doğası, yeşili ve mavinin bütünlüğüyle ziyaretçilerini mest eden ilçemiz, tertemiz deniziyle daha da cezbedici bir şehir haline gelecek. Projenin tamamlanması ile uzun yıllardır hayalini kurduğumuz mavi bayrak hayalimize kavuşacağız. Böylelikle uluslararası alanda denizlerimiz temizliğiyle tescillenmiş olacak."
Osman Belovacıklı,Gerze
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:46