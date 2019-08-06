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Gerze'de kurbanlık satışı hareketlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde Sanayi Sitesi yanında kurulan hayvan pazarında, mal sahipleri kurban satışlarındaki hareketliliğin başladığını belirtti.

06.08.2019 13:23 Gerze'de kurbanlık satışı hareketlendi
Sinop'un Gerze ilçesinde Sanayi Sitesi yanında kurulan hayvan pazarında, mal sahipleri kurban satışlarındaki hareketliliğin başladığını belirtti.

Tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bulunduğu pazarda koç fiyatları 800 TL ile 1000 TL arasında değişirken, keçiler 1500 TL ile 2000 TL arasında alıcı buluyor.

Koçlardan ortalama 15 kilo et çıktığını söyleyen satıcılar, keçilerden 35-40 kilo arasında et çıktığını belirttiler. Büyükbaş hayvanların kilolarına göre fiyatları değişkenlik göstererek 5 bin 500 TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar alıcı bulduğu belirtildi.

Mal sahipleri bu yıl hayvan sayısının Gerze'ye göre fazla olduğunu, fiyatların da abartılı rakamlar olmadığını, hatta kurban fiyatlarının bir önceki yılla aynı olduğunu, hareketliliğin ilerleyen günlerde daha da artacağını söylediler. - SİNOP

Sinop, Gerze, Ekonomi

Kaynak: İHA

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