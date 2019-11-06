Haberler » Güncel » Gerze'de solucan gübresi üretimi

Gerze'de solucan gübresi üretimi

Tarımsal endüstride organik gübre ve toprak düzenleyici olarak kullanılan solucan gübresi üretim tesisinde pazarlama aşamasına gelindiği kaydedildi.

06.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:00 Gerze'de solucan gübresi üretimi
Tarımsal endüstride organik gübre ve toprak düzenleyici olarak kullanılan solucan gübresi üretim tesisinde pazarlama aşamasına gelindiği kaydedildi.

Gerze, Abdaloğlu Köyü Karabayram Mahallesinde Emekli Öğretmen Erol Metinkaya ve oğlu tarafından oluşturulan 120 metre karelik bir kapalı alanda 2018 Mayıs ayından bu yana deneme üretimi yapılan solucan gübresi faaliyetinde artık pazarlama safhasına gelindiğini belirtildi.

Metinkaya, tesiste hazırlanan numunelerin ve paketlerin halkımızın daha iyi tanıması için dağıtılmakta olduğunu belirterek, çeşitli organik atıkların hayvan dışkısı, sap, saman, evsel meyve sebze atıkları, bahçe yaprak atıkları, talaş, atık kağıt gibi maddelerin bazı toprak solucanları tarafından sindirilmeleri sırasında kompostlaştırılması sonucu elde edildiğini, bu gübrenin bitkisel üretimin tamamında rahatlıkla kullanılabileceğini ifade etti. Gübre üretiminin canlı organizmasının 'Kaliforniya solucanı' olarak bilinmekte olduğunu, bunların uygun ortamlarda çoğaltıldığını belirtilirken, Metinkaya "Bu solucanlar üçer aylık periyotlarda kendi sayısının katına ulaşmaktadır" dedi. - SİNOP

Gerze, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:28   Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı
00:27   İzmir'deki otele tahliye şoku; 350 müşteri ve 107 personel vardı
00:25   Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
00:23   KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 15 YAŞINDAKİ AHMET TABANCAYLA BAŞINDAN VURULDU
00:23   Arkeolog, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildi
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
7.11.2019 00:29:36