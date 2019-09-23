Haberler » Güncel » Haber

Gerze'de süslü tur

Süslü kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği ilk kez Gerze'de düzenlendi.

23.09.2019 12:08Gerze'de süslü tur
Süslü kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği ilk kez Gerze'de düzenlendi.

İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu.

Gerze'de ilk kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadınlar İskele Meydanı'ndan bir araya gelmesinin ardından folklor gösterisi yapıldı ve etkinlikle alakalı olarak Hilal Arslan basın açıklamasında bulundu.

Gerzeli Süslü Kadınlar, Alaattin Şahin Caddesi, Recai Kuru Bulvarı'ndan, Okullar Caddesi ve oradan da tekrar iskele meydanına gelerek 4-5 km boyunca pedal çevirdiler. - SİNOP

Gerze, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:52 Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
13:52 Antalya 'evinin ustası' kadınlar
13:52 Kadıköy'de cinayet
13:52 Terme'de selden zarar gören esnafa SGK müjdesi
13:52 Datça'da 48 kaçak göçmen yakalandı
13:50 İş makinesiyle kaçak kazı yapan "define avcıları"na suçüstü
13:50 Kırklareli'nde ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı