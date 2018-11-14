Gerzele'ye Yeni Sosyal Merkez

Denizli
Büyükşehir Belediyesi tarafından Gerzele Mahallesi'nde yaptırılan El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi törenle açıldı.
Bünyesinde, etnografik eserler, günlük gazete ve dergilerin de bulunduğu kütüphane ile internet imkanının da bulunduğu Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nin açılışı törenle yapıldı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, açılışta yaptığı konuşmada, Gerzele Mahallesi'nde yaptıkları El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi ile önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını ifade etti.
Burasının insanların sohbet edebileceği aynı zamanda gazetelerini okuyup internet erişimine de sahip olacakları, geçmişten gelen değerlerin yaşatılabileceği bir mekan olmasını istediklerini dile getiren Zolan, şunları kaydetti:
"İnsanlarımızın birçok güzelliğe erişebildikleri bir mekana kavuşsun ve kültürümüzde geçmişten gelen değerlerimiz yaşasın istedik. Faaliyete başlayalı uzun süre olmasına rağmen açılışını yapma fırsatını bulamadık. Yenişehir
Mahallesi'nde de benzer bir yapıyı daha önce Denizli'ye kazandırdık. Herkese arzu ettiği imkanlar anlamında güzellikler sunmaya devam ediyoruz. İnşallah bu merkezlerimiz artarak sürecek, burada hem kütüphanemiz hem de diğer el becerileri kurslarıyla özellikle hanım kardeşlerimiz faydalanacak. Emek veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim."
Hayırseverden etnografik bağış
Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nde sergilenen etnografik eserleri bağışlayan İslam Güneş de kendisine destek veren herkese çok teşekkür etti.
Köyleri gezdiğini ve bulduğum eserleri buraya getirdiğini dile getirerek, "Burası aynı zamanda halkımızın oturduğu insanlarımızın sohbet ettiği, gazete okuduğu, birbirimizin dertlerini dinlediğimiz bir yer olarak görüyorum. Bu güzel merkezin oluşmasında büyük emeği olan Osman Zolan Başkanımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Açılış dolayısıyla etnografik eser bağışçısı Güneş, Zolan'a el işlemeli tavla hediye etti, Zolan da Güneş'e plaketle teşekkür etti.
Açılışa, Denizli Kent Konseyi
Başkanı Ali Değirmenci
, AK Parti Merkezefendi
İlçe Başkanı Ekrem Başer
, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ
) Genel Müdürü Mahmud Güngör, Genel Sekreter
Yardımcıları Mustafa Gökoğlan ve Ali Aydın
ile daire başkanları da katıldı.
Osman Zolan,Denizli
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:55