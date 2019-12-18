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GES-KART'ta yeni dönem başladı

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulamaya konulan sosyal yardım amaçlı gıda kartı Ges-Kart artık pos cihazı olan tüm gıda, giyim mağazalarında geçerli olacak.

18.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:16GES-KART'ta yeni dönem başladı
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulamaya konulan sosyal yardım amaçlı gıda kartı Ges-Kart artık pos cihazı olan tüm gıda, giyim mağazalarında geçerli olacak.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olan Gebze Belediyesi tarafından başlatılan sosyal yardım amaçlı gıda kartı Ges-Kart'ta yeni bir uygulamaya geçildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda düzenlemeye gidilen Ges-Kart artık pos cihazı olan tüm gıda, giyim mağazalarında geçerli olacak. 2015 yılından itibaren uygulamaya konulan Sosyal Yardım Amaçlı Gıda Kartı Ges Kart'ın yenilenmesiyle hak sahibi vatandaşlar nakit para çekimi haricinde tüm ihtiyaçlarını ilçe genelinde daha da kolay şekilde karşılayabilecek.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz tahkikat aşamasının ardından Değerlendirme Komisyonu tarafından hak sahiplerinin belirlendiği uygulamadan ilgili kanunun, 'Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır' hükümleri kapsamında hak sahipleri her yıl 12 aylık dilimde yararlanabiliyor. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Güncel

Kaynak: İHA

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