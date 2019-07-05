05.07.2019 19:36
Haberler» “kultur-sanat“» Haber

GESAM, Gaziantep'te sergi açtı

GESAM, Gaziantep

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından düzenlenen "Büyükşehir-Gündem" konulu sergilerin 11'incisi Gaziantep'te açıldı.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından düzenlenen "Büyükşehir-Gündem" konulu sergilerin 11'incisi Gaziantep'te açıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında, kentin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
Gül, "Özellikle Türkiye'nin dört bir yanından gelen sanatçıları Gaziantep'te ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Gaziantep kültür kenti, sanat kenti. İnşallah manevi karşılığını alırsınız." dedi.
Açılışa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, GESAM üyeleri ve sanatseverler katıldı.
29 sanatçının eserlerinin izlenime sunulduğu sergi, 3 gün açık kalacak.
Kaynak: AA
Gaziantep, Türkiye, Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
20:13   PYD/PKK'nın Suriye'deki zulmü kitaplaştırıldı - ŞANLIURFA
19:36   GESAM, Gaziantep'te sergi açtı
16:13   TRT 12 Punto Senaryo Günleri başladı
16:06   İran'da öğrendiği seramik sanatını meslek edindi - GİRESUN
15:52   Fotokamp Projesi kapsamında Keban'da fotoğraf çekimi yapıldı
15:05   Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa fosili bulundu
13:36   Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları