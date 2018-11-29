Gesi, Kentsel Sit Alanı Olarak Koruma Altına Alındı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:52



29 Kasım 2018 Perşembe 12:52

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Gesi bölgesinin Kentsel SİT Alan olarak koruma altına aldıklarını kaydetti.Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Kentsel SİT Alanının gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile gezi, botanik otel, tarihi mekansal yapıları ile alış veriş merkezleri oluşturacaklarını ve herkesin bu tarih içinde turizm yapmalarına imkan sağlayacaklarını bildirdi.Gesi Kentsel SİT Alanının içerisinde kendisi ile bütünleşen çeşme, dini ibadet yerleri, köprü, kay meydanı, sivil mimarı yapıları, tarihi hizmet binaların yer alacağını kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:"Gesi Bölgesi aslında açık alan arkeoloji açık müzesi gibidir. Ancak biz Melikgazi Belediyesi olarak insanların buradan tarihi dokuyu bozmadan, tahrip etmeden daha çok yararlanmalarına imkan tanıyacağız. Değişik tarihi yapıları, mimarı eserleri ve bir bütün olarak genel hali ile düzenlenmiş, dinlenmek ve gezmek amacıyla halka açık geniş alan olarak hizmet sunacağız. Bu tür ayrıcalıklı ve farkı yerleşim alanlarını turizme kazandıracağız. Sonuçta gelecek kuşaklara da aktarmış olacağız. Bunun için Belediye meclisimizden gerekli çalışmalar tamamlanmıştır" - KAYSERİ