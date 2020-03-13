“GESİAD, bir girişimci okuludur”
Düzenlenen 13'üncü Olağan Genel Kurul toplantısında bayrağı devralan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, ilk toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi.
13.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:17
Düzenlenen 13'üncü Olağan Genel Kurul toplantısında bayrağı devralan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, ilk toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda derneğe 17 yeni üye katıldı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Genç Sanayici Ve İşadamları Derneği, Murat Kaya, Ekonomi
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