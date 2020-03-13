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“GESİAD, bir girişimci okuludur”

Düzenlenen 13'üncü Olağan Genel Kurul toplantısında bayrağı devralan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, ilk toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

13.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:17
“GESİAD, bir girişimci okuludur”
Düzenlenen 13'üncü Olağan Genel Kurul toplantısında bayrağı devralan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, ilk toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda derneğe 17 yeni üye katıldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Genç Sanayici Ve İşadamları Derneği, Murat Kaya, Ekonomi

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