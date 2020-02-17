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GESKON Bölge Başkanlıklarına atamalar yapıldı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, federasyona bağlı Akdeniz, Ege ve Doğu Anadolu Bölge başkanlıklarına atamaların yapıldığını açıkladı.

17.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:29GESKON Bölge Başkanlıklarına atamalar yapıldı
Gençlik ve Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, federasyona bağlı , ve Doğu Anadolu Bölge başkanlıklarına atamaların yapıldığını açıkladı.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Cevahiroğlu, federasyonun önceki dönemlerde olduğu gibi yapılan atamalarla faaliyetlerine daha güçlü devam edeceğini vurguladı. Başkan Cevahiroğlu, federasyon olarak amaçlarının Türk gençliği ile birlikte Türk milletine daha iyi hizmet vermek olduğunu kaydederek bu doğrultuda canla başla çalışan isimlerin tekrar atamalarını yaptıklarını ifade etti. Başkan Cevahiroğlu bölge başkanlıklarına yapılan atama isimlerle ilgili olarak, "Gençlik ve Spor Konfederasyonu Akdeniz Bölge Başkanlığına görev süresi biten Sayın Serkan Gök'ü yeniden atadık. Doğu Anadolu Bölge Başkanlığına görev süresi büten Nihat Karadayı ve yine Ege Bölge Başkanlığına yeniden Şahin Ekici'yi atadık" dedi. - İSTANBUL

Akdeniz, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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