GESKON, Korona virüs tedbirleri kapsamında toplantıları yasakladı
Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden (GESKON) yapılan açıklamada, konfederasyona bağlı federasyon, dernek ve kulüplerde toplu organizasyon ile toplantıların korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandığı belirtildi.
16.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:50
Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden (GESKON) yapılan açıklamada, konfederasyona bağlı federasyon, dernek ve kulüplerde toplu organizasyon ile toplantıların korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandığı belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, yasaklama kararının Türkiye 'de görülen korona virüs vakalarının ardından alındığı kaydedildi. Kararın GESKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu talimatları doğrultusunda alındığı ifade edildi. Yasaklanan organizasyon ve toplantılarının ilerleyen dönemlerde yapılacağı aktarıldı. - İSTANBUL
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, yasaklama kararının Türkiye 'de görülen korona virüs vakalarının ardından alındığı kaydedildi. Kararın GESKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu talimatları doğrultusunda alındığı ifade edildi. Yasaklanan organizasyon ve toplantılarının ilerleyen dönemlerde yapılacağı aktarıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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