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GESKON ve SANKON'dan PKK terör örgütüne tepki

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi (GESKON) bölücü terör örgütü PKK'ya çok sert açıklamalarda bulundu.

11.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:49
GESKON ve SANKON'dan PKK terör örgütüne tepki
Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi (GESKON) bölücü terör örgütü PKK'ya çok sert açıklamalarda bulundu. GESKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "PKK ve onun paydaşlarının bilmesini isterim ki Türkiye Cumhuriyeti devleti her alanda ve her şartta şehitlerimiz in kanını yerde bırakmayacak bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bölücü terör örgütü sivil vatandaşlara saldırması üzerine 5 kişi hayatını kaybetti. GESKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu çok sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Başkan Cevahiroğlu, "Millet olarak korona virüs salgın hastalığı ile mücadele ettiğimiz bu günler de bölücü örgüt PKK eylemleri ne devam ederek Diyarbakır kulp ilçesinde orman işçilerimizi taşıyan aracın geçiş noktasında el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucun da beş sivil vatandaşımız şehit edildiğini derin üzüntülerimizle birlikte öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize yüce Allahtan rahmet diliyor tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. bölücü örgüt PKK ve onun paydaşlarının bilmesini isterim ki Türkiye Cumhuriyeti devleti her alanda ve her şartta şehitlerimiz in kanını yerde bırakmayacak bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir " dedi.

"Bölücü örgüt PKK bunun bedelini ödeyecek"

Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşu olma özelliğine sahip Sanayici iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'nden bölücü örgüt PKK'ya çok sert bir açıklama geldi. SANKON Genel Sekreteri Ali Genç imzası iel yapılan açıklamada, "Bölücü örgüt PKK eylemlerine devam ederek Diyarbakır Kulp ilçesinde orman işçilerimizi taşıyan aracın geçiş noktasında el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit etmiştir. Aziz şehitlerimize yüce Allahtan rahmet diliyor, tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Bölücü örgüt PKK bunun bedelini ödeyecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti gereğini yapacaktır. Kuruluş olarak terörle mücadele Hükümetimize güvenimiz tamdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, PKK, Güncel
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