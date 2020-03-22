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GESTAŞ 65 yaş ve üstü kişilerin "Gestcard" kullanımını kapattı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin, 65 yaş ve üstü kişilere ücretsiz ulaşım imkanı sağladığı "Gestcard" uygulaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kullanıma kapatıldı.

22.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:02
GESTAŞ 65 yaş ve üstü kişilerin
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin, 65 yaş ve üstü kişilere ücretsiz ulaşım imkanı sağladığı "Gestcard" uygulaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kullanıma kapatıldı.
Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünyada etkili olan koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya yolcu ve araç sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli- Bozcaada ada hattında geçici süreyle sefer sayılarında azaltmaya gidildiği hatırlatıldı.
Önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmalarının kısıtlandığı hatırlatılan açıklamada, 65 yaş üstü kişilerin kullanımına açık olan Gestcard'ların tüm hatlarda geçişlere kapatıldığı ifade edildi.
Bununla birlikte 65 yaş ve üstü indirimlerin de uygulamadan kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öncelikle sizlerin ve çevrenizdekilerin sağlığını düşünerek alınan bu kararı anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederiz. Gemi ve iskelelerimizde gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmaları, özellikle kapalı alanlardaki daha sık temizlik uygulamaları salgın hastalık riskine karşı aldığımız başlıca önlemler arasındadır. Sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafenizi korumaya, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen gösteriniz. Sağlıklı günler dileriz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Çanakkale Boğazı, Kilitbahir, Çanakkale, Bozcaada, Güncel

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