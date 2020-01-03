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Gestaş Genel Müdürlüğü görevine Mahir Sevinç atandı

Gestaş Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla şirketin genel müdürlük görevine Mahir Sevinç tayin edildi.

03.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:36 Gestaş Genel Müdürlüğü görevine Mahir Sevinç atandı
Gestaş Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla şirketin genel müdürlük görevine Mahir Sevinç tayin edildi.

1968 doğumlu, evli ve iki çocuk babası Mahir Sevinç, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar demir çelik sektöründe farklı kademelerde yer alan Mahir Sevinç, Türkiye'nin en köklü çelik üretim fabrikası olan Kardemir Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş'de çeşitli görevlerde bulunduktan sonra yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Ardından sektöründe öncü bir denizcilik şirketinde ortak/genel müdür olarak görev yapan Sevinç, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerini yürüterek iş hayatına devam etti. - ÇANAKKALE

Demir Çelik, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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