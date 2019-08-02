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Gestaş'tan elektrik kesintisine özel sefer

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geçtiğimiz gece oteller bölgesinde elektrik kesintisi oldu.

02.08.2019 12:21 Gestaş'tan elektrik kesintisine özel sefer
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geçtiğimiz gece oteller bölgesinde elektrik kesintisi oldu. Gestaş'ın özel sefer yaparak taşıdığı Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri arızayı giderdi.

Tatilcilerin yoğun olduğu Bozcaada'da geçtiğimiz gece oteller bölgesinde elektrik kesintisi oldu. Bu kesinti, adadaki hizmeti aksatırken, Uedaş yetkililerinden kesinti için bakım-onarım talebinde bulunuldu. Arızaya müdahale edebilecek bakım-onarım ekibi için merkezden destek istenince ana karada olan ekibin Bozcaada'ya gelişi gündeme geldi; imdada Gestaş koştu. Gökçeada ve Bozcaada'da hasta yolcular için özel sefer düzenleyen Gestaş Deniz Ulaşım, Bozcaada'da yaşanan elektrik kesintisi için de Geyikli'den saat 01.30'da özel sefer gerçekleştirdi ve adadaki elektrik kesintisine müdahale edildi.

Gestaş, bir yılda tarife dışı 22 özel sefer yaparak Bozcaada ve Gökçeada'ya acil müdahale gerektiren konularda hizmet götürdü. 2018 yılı içerisinde Gökçeada'ya bir gecede üst üste iki özel seferle ambulans taşınmıştı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Güncel

Kaynak: İHA

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