Haberler » Güncel » GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri - Haber

GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

22.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:58 GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Kabatepe- ve Geyikli- feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde etkili olan fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye yarın saat 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 seferleri yapılamayacak.
Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

Diğer hatlarda ise deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Gökçeada, Geyikli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:50   Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet - Haber
23:50   Suudi Arabistan'da tutuklu 3 aktivist açlık grevi başlattı - Haber
23:46   Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ - Haber
23:46   Kahramanmaraş'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haber
23:44   İzmir'de 3 ilçede 3 gün su kesintisi yaşanacak - Haber
22:28   Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Haber
20:40   Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
19:44   İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
19:29   Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Haber
23.12.2019 00:00:13