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GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

07.01.2020 21:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:08 GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın yarın Kabatepe- ve Geyikli- feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde etkili olan fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

Yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.
Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.
Diğer hatlarda ise ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Gökçeada, Geyikli, Güncel

Kaynak: AA

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