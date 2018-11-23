Gestaş'tan Öğretmenler Günü'ne Özel Klip

Çanakkale Boğazı
ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel klip hazırlattı.
GESTAŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şirkette görev yapan üç kaptan ve öğretmenleriyle çekilen video kliple kutladı. Hazırlanan kutlama klibinde şirket bünyesinde görev yapan üç kaptanın, denizcilik meslek lisesindeki öğretmenleriyle 20 yıl sonra buluşmaları canlandırıldı.
GESTAŞ kaptanları Caner Eroğlu, Selçuk Türkmen
ve Derya Ulaş Özlüdür'ün rol aldığı klipte, kaptanlar, kaptanlık mesleğini nasıl seçtikleriyle ilgili bilgiler verirken, lise çağında kendilerine rol model olan öğretmenlerinin meslek seçimlerinde büyük pay sahibi olduğuna vurgu yapıldı.
Kaptanların gençlik yıllarının canlandırılması için Gelibolu
Armatör Yakup Aksoy Denizcilik
Anadolu Meslek Lisesinin üç öğrencisi ile bir öğretmeninin de dahil olduğu görüntülerde, her ne meslekten olursa olsun gençlerin yol göstericisinin öğretmenler olduğu, kişisel ve mesleki eğitimde öğretmenin önemi anlatıldı.