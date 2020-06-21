GESTAŞ'tan şoförlere duygulu "Babalar Günü" sürprizi - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Babalar Günü'nde Lapseki-Gelibolu hattını kullanan şoförlere sürpriz kutlama yaptı.

21.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:45
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Babalar Günü'nde Lapseki- Gelibolu hattını kullanan şoförlere sürpriz kutlama yaptı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yola çıkan ve ağır vasıta araçlarıyla boğaz hattında feribot seferini kullanacak şoförler belirlendi. Belirlenen şoförlerin aileleri ise babaları için kutlama videosu çekerek GESTAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğüne iletti.
Babalar Günü'nde araçlarındaki yükleriyle birlikte günlerce yolda olan şoförler, Lapseki İskelesi'ne geldiklerinde şirket personelince karşılandı.
Sürprizden habersiz olan şoförlen, iskele önündeki led ekranın önüne gelerek, ailelerinin kendileri için hazırladığı Babalar Günü kutlama videosunu izledi.
Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen şoförler, duygu dolu anlar da yaşadı.
Torunu ve oğlu tarafından babalar günü kutlanan Osman Dereli, "Torunumu 1 aydır görmüyordum. Ne ara çektiler. Çok güzel bir sürpriz oldu." dedi.
Oğlunun ders çalışması esnasında çektiği videoyla "Sen gece gündüz demeden çabalıyorsun, ben de sana layık olmak için gece gündüz ders çalışıyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun koca adam" şeklinde kutlama mesajı yayınladığı Ramazan Kaya, oğlunun mesajı karşısında oldukça duygulandı.
Eşi ve iki çocuğundan Babalar Günü kutlaması alan bir diğer şoför Kamil Ezel ise "Bir çocuğum ilahiyat, biri matematik öğretmenliği okuyor. Bir süredir görmüyordum. Almanya'dan geliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Milas'tan yola çıkan Hollanda'ya yük taşıyan Nizamettin Demir ise, kızının kendisi için seslendirdiği şarkı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Demir, "Hollanda'ya gidiyorum. 70 gündür çocukları görmüyorum. Allah herkese böyle çocuklar nasip etsin. Onlara ve sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Etkinlik sonunda GESTAŞ tarafından hazırlanan özel kol saatleri şoför babalara hediye edildi. GESTAŞ’tan şoförlere duygulu ’Babalar Günü’ sürprizi - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Babalar Günü, Gelibolu, Lapseki, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar’dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul’da çıkan yangınların yüzde 34’ü sigara kaynaklı Haber
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Bursa’da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Haber
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Haberler››Güncel››GESTAŞ'tan şoförlere duygulu 'Babalar Günü' sürprizi - ÇANAKKALE - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:21: Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için "kuvvetli sağanak" uyarısı - Haber 14:20: Bakan Selçuk: Teknolojiyi bıçak gibi görüyorum, ne için kullandığınız önemli - Haber 14:19: Milletvekili Şeker'den Babalar Günü mesajı - Haber 14:17: Oyuncu Murray Abraham, Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen söyleşiye konuk... - Haber 14:17: AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanlığından kan bağışı kampanyası - Haber 13:03: Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu - Ekonomi 11:58: Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti - Haber 11:27: İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber