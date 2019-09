Getac F110, Uçakların Hızlı ve Hatasız Yakıt İkmal Yapmasını Sağlıyor

Getac F110 Dayanıklı Tabletleri ile Optimize Edilen İstanbul Havalimanı'nda Uçakların Hızlı ve Hatasız Yakıt İkmal Yapması Sağlanıyorİstanbul Havalimanı GETAC Tabletlerinin güçlendirdiği otomatik Yakıt İkmal Sistemiyle Uçakların yerde kalma süresini optimize ediyor.İstanbul Havalimanı, günde 700'e yakın uçağın kullanması beklenen otomatik yakıt ikmal sistemini Getac F110 dayanıklı tabletleri ile optimize ederek uçakların hızlı ve hatasız ikmal yapmasını sağlıyor.Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nın, sektörünün en iyisi kabul edilen otomatik uçak yakıt ikmal sisteminin işletiminde Taiwan merkezli teknoloji firması Getac'ın ürettiği dayanıklı tabletler kullanılmaya başlandı. İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş'nin işlettiği dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemlerinin iletim optimizasyonunda kullanılmaya başlanan F110 dayanıklı tabletleri, ikmal araç filosunun apron üzerinde herhangi bir noktadan merkezi kontrol sistemine bağlanmasını ve otomatik yakıt ikmal sürecini başlatmasını sağlıyor. Bunun sonucunda her uçak yaklaşık 45 dakika içinde bir sonraki uçuşu için hazır hale gelebiliyor.Sorunsuz havalimanı operasyonları için her şart altında güvenilir ekipman ile donatılmış; etkin bir iletişimin gerekli olduğunu belirten İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. İletim Tesis Operasyon Şefi Seyfullah Yavuz,"Havacılık kurallarına göre tüm yolcular uçaktan inmeden yakıt ikmali yapılamaz. Bu da uçağın bir sonraki tarifeli seferine hazırlanması için yalnızca 45 ila 60 dakikası olduğu anlamına geliyor. Getac'ın güçlü ve sağlam çözümleri yalnızca havalimanı'nın geniş çalışma ortamında iletişimi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda otomatik yakıt ikmal sistemiyle kesintisiz bağlantı sağlayarak hataları da ortadan kaldırıyor. Bu anlamda klasik yakıt tankerleri ile kıyaslandığında, iletim etkinliğinde yüzde 60'a varan tasarruf sağlanıyor." dedi.Getac Dayanıklı İş Üniteleri Bölüm Başkanı Rick Hwang ise;"İstanbul Havalimanı için sağladığımız Getac ürünleri sağlamlık, güvenilirlik, güçlü bağlantı ve esnek performans unsurlarının kusursuz bir kombinasyonunu sunuyor. İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.'nin ekipman arızası ve güvenilirlik konularında endişe duymasına gerek bırakmayan çözümlerimiz sürücülerin ve yönlendiricilerin sürekli ve kesintisiz hizmet vermeye odaklanabilecekleri anlamına geliyor." dedi.Dakikada bir uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul hava trafiğinin optimizasyonu için gereken kesintisiz ve güvenilir iletişim Getac ile sağlanıyor2027 yılında tamamlandığında altı pisti ve dört terminali ile yılda 200 milyon yolcuya hizmet verme kapasitesine ulaşması planlanan; İstanbul Havalimanı dünyanın ikinci en büyük havalimanı olan Hartsfield-Jackson Atlanta International havalimanı'nın yaklaşık iki katı olacak. Bu durum, İstanbul Havalimanı'nın her gün yarım milyondan fazla yolcuyla daha önce görülmemiş bir trafik düzeyine ulaşması anlamına geliyor.Bugüne kadar benzeri olmayan bu büyüklüğün sağlıklı işleyebilmesi, uçakların geri dönüş süresini minimuma indiren teknolojilerle mümkün olabiliyor. Ortalama dakikada bir uçağın iniş ve kalkış yaptığı göz önüne alınırsa, yerde etkin bir geri dönüş hizmetinin sağlanması sürecin en hassas noktasını oluşturuyor.İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen teknoloji harikası otomatik yakıt ikmal sistemi; 6,5 milyon metre kare genişliğindeki tüm apron alanını kapsayan bir sistem. Bu sistem klasik yakıt kamyonlarıyla kıyaslandığında daha hızlı; daha hassas yakıt ikmali yapmasının yanında apronda sıkışıklığın azalması ve işlemlerin daha güvenli şekilde yapılması dahil bir çok avantaj sunuyor.Getac'ın sunduğu her türlü zorlu şarta dayanıklı ekipmanlar bu yenilikçi sistemin kalbinde yer alıyor. Yeni gelen uçakların karşılanması ve apronun altında bulunan yakıt pompalarına bağlanması için, her biri Getac F110 tablet ile donatılmış olan 60 ikmal aracı kullanılıyor.İkmal araçlarının operatörleri merkezle iletişim kurmak, yakıt ikmalini başlatmak, gerekli yakıt miktarını tam ve otomatik olarak iletmek amacıyla tabletin içinde yer alan güçlü 4G bağlantıdan yararlanıyor. Operatörler aynı şekilde bir sonraki uçak alana iner inmez yeni uçağı karşılayabilecek pozisyonu almak üzere tabletler üzerinden yönlendiriliyor.Getac F110 Tablet tüm zorlu şartlara dayanıklıGetac F110 sistemi aynı zamanda apronda kullanılan 50 elektrikli ikmal aracının kalan akü ömrünü de izliyor. Tabletin büyük boyutlu ekranı ve güçlü işlemcisi sayesinde operatörler; hem yakıt ikmal sürecini hem de akü ömrünü aynı anda izleyebilmek için ekran görüntüsünü ikiye bölebiliyor. Doğrudan güneş ışığı veya yağmur altında yapılan çalışmalar dahil; her şart altında kolay okunabilecek ve çalıştırılabilecek şekilde tasarlanan tabletler, toz, su veya titreşim gibi dış etkenlere karşı son derece dayanıklı üretilmiş.