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Getafe deplasmandan bir puanla döndü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Espanyol ile Getafe 1-1 berabere kaldı.

24.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:20Getafe deplasmandan bir puanla döndü
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.
'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Getafe, 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Espanyol'a konuk oldu.
Getafe, karşılaşmanın 3. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 45. dakikada Lei Wu ile beraberliği yakaladı.
Kalan dakikalarda skorun değişmediği maçtan iki takım birer puanla ayrıldı.
Bordo-mavili ekip, 28 Kasım Perşembe günü İspanyol temsilcisini sahasında ağırlayacak.

Trabzonspor, La Liga, Getafe, Spor

Kaynak: AA

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