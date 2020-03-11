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Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Inter, yarın sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Ancak Getafe Başkanı Angel Torres, İtalya'daki koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeye gitmeyeceklerini açıkladı.

11.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:55
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu maçında Inter ile Getafe 'yi yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Getafe Başkanı Angel Torres, ülkedeki koronavirüs vakaları nedeniyle İtalya 'ya gitmeyeceklerini açıkladı.

YA ERTELERLER YA DA BAŞKA YERDE OYNARIZ"

Başkan Torres yaptığı açıklamada; "Bu maçı Milano'da oynamak yerine UEFA'dan alternatif bir çözüm istedik. Koronavirüs salgınının tam ortasına gitmek istemiyoruz. Maça çıkmayacağımız için elenirsek elenelim. İstemediğimiz bir yere gitmeyeceğiz. Ya başka bir yerde oynarız ya da ertelenir. Erteleme daha mantıklı bir çözüm olur. UEFA bizden bu seyahat için özel izin almamızı istiyor. Almayacağım. Ülkemin yasalarına bağlı kalacağım" şeklinde konuştu.

Daha önce İtalya'daki tüm spor müsabakaları 3 Nisan'a kadar ertelenirken, Inter ile Getafe arasındaki karşılaşmanın da seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Ülkede yaklaşık 21 gün önce patlak veren Covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 kişi artarak 631 oldu.

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Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Getafe, Spor

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Yorumlar (1)
VAY BE.:gitmeyin. gitmeyin. inter turu geçsin. bizim başak nasılsa eler bunları.
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