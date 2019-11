Getafe maçının ardından

Aleyna KESKİN TRABZON (DHA) - UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında konuk ettiği Getafe 'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor 'da teknik direktör Ünal Karaman, Hangi kadro ile çıkarsak çıkalım iyi futbolla kazanmak isteriz. Rakibimize karşı verilen mücadeleden son derece memnunum ve oyuncularımı tebrik ediyorum dedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, önemli bir müsabakada 6 altyapı oyuncusunun forma şansı bulduğuna dikkat çekerek, Bugün bizim tarihimiz açısından yine önemli bir müsabakaya çıktık. Ama birçok oyuncumuzun tarihine baktığımız zaman çok farklı tecrübeyi çok farklı oyuncularla değerlendirme imkanı bulduk. 7 altyapı oyuncumuzun 6'sının forma giydiği müsabaka ve acı ile göğüs göğse gelmenin her türlü zorluğu olan mücadelenin her zaman içinde olup da kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek güçleri ne ise onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımız müsabaka oynadı. Hangi kadro ile çıkarsak çıkalım iyi futbolla kazanmak isteriz ama sonuçta rakibimizde saygı duyacağımız bir rakibimiz ona karşı verilen mücadeleden son derece memnunum ve oyuncularımı tebrik ediyorum dedi.BORDALAS BU ZAFER ÖNEMLİYDİGetafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ise kazandıkları için sevinçli oldukları belirterek, Bu sonuç oldukça iyi oldu bizim için. Bugün kazandık. İlk yarıya avantajlı giremedik. Daha sonra ikinci yarıda gol attık. ve bu zaferden dolayı futbolcuları tebrik etmek gerekiyor. Yükselmek için bir üst tura çıkabilmek için farklı senaryolar vardı. Oynadığımız bu karşılaşmada ritmi yavaşça yakaladık, yavaşça yükselttik. Bu tür maçlarda bu tarz oyunlar faydalı. Genel hatlarla kazandık ve bu zafer futbolcularımız için önemliydi. İlk yarı yaptığımız oyuncu değişiklikleri ikinci yarıya hazırlıktı. İkinci yarıda golü atarak maçı kazandık. İspanya'da lig zor geçiyor. Bu yüzden oyuncu değişikliklerinin dozunu ayarlamamız gerekiyor oyuncuların tecrübelerinin artması için. Maçı bir gol daha atarak bitirmek istedik ama maalesef elde edemedik diye konuştu.Trabzonspor'un maça genç kadroyla çıkması yönünde kendisine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Bordalas, Trabzonspor'da oynayan oyuncuların oyun tarzları hoşuma gitti. Çok hızlı ve dinamik oyuncular vardı. Kazanmak istediler. Umarım kendilerine daha fazla şans verilir ifadelerini kullandı.