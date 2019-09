Getafe-Trabzonspor maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın deplasmanda İspanya 'nın Getafe takımıyla karşılaşacak Trabzonspor 'un teknik direktörü Ünal Karaman , "İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama bu zorluğa da hazırız." dedi.Maçın oynanacağı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "Saygın bir takımla oynamak ve İspanya'da olmak bizlere ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. " değerlendirmesinde bulundu.Trabzonspor Teknik Direktörü, "Hem bizim hem de rakip için oldukça zor bir müsabaka. Ne kadar disiplinli bir takım da olsun mutlaka zor duruma düşecektir, hata yapacağı pozisyon olacaktır. Biz buna hazırlandık. Zor bir maç olacak ama asla umutsuz değiliz. Yarın kendimize yakışan oyunu oynayalım gerisini zaten göreceğiz." diye konuştu."Hangi pozisyonda olduğumuzu görmek için iyi bir test olacak." diyen Karaman, sözlerine şöyle devam etti:"Grupların en zayıfı olan 4. torbadan buraya geldik. Bizim tarzımızdaki takımların Avrupa'da her daim olması gerekiyor. Biz bunun içerisinde mücadelemizi vereceğiz. Biz dünya karmasıyla da oynasak kendi gücümüzle oynayacağız. Hiç olmaz denilen bir maç kazanılabilir. Ben Barcelona'yı yendiğimizde futbolcuydum. Kimse sizde var olmayanı istemiyor. Biz olabildiğince iyi hazırlandık. Bize yakışan bir oyun hedefliyoruz daha sonra da alacağımız puan veya puanlarla ülkemize dönmek istiyoruz."Eksik futbolcuların farkında olduklarını ama mevcut kadronun neler yapabileceğini, oyuncuların karakterini ve yüreğini iyi bildiklerini kaydeden Karaman, "Biz geçen seneden idmanlıyız. Geçen seneden beri çok acı yaşadık ve kentimizin insanının da özelliği olan karakterimiz bizi güçlü tuttu. Dış baskılar kendi içinde kalacaktır. Biz buna inanıyoruz. Yarın sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.Karaman, Getafe karşısında hangi oyuncuları oynatacağıyla ilgili soruları ise cevapsız bırakarak, "Buraya gelen her futbolcunun oynama şansı var. Yarın liste hazırlandığında görürsünüz." şeklinde konuştu.Diğer yandan Portekizli futbolcu Joao Pereira da "Buraya büyük bir heyecanla ve iyi çalışarak geldik. Kulübümüz ve Türkiye adına sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. Maç maç düşüneceğiz ve sonrasına bakacağız. Genç ve tecrübeli futbolculara sahip bir takımız ve bu güzel bir karışım. İyi iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum." dedi.Pereira, geçmişte Valencia formasıyla karşılaştığı Getafe için "La Liga benim için Avrupa'nın en iyisi ve izlemeye devam ediyorum. Ama benim oynadığım zamana göre Getafe çok değişti. Şimdi farklı ve Avrupa'da oynayabilen bir takım var. Saygı duyulması gereken bir takım. Tehlikeli çok oyuncuları var." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan basın toplantısının ardından Trabzonspor takımı, Coliesum Alfonso Perez Stadı'nda maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki Getafe-Trabzonspor maçı yarın TSİ 19.55'te başlayacak.