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Getafe, Trabzonspor maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi C Grubu beşinci hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İspanya temsilcisi Getafe, hazırlıklarını tamamladı.

27.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:34Getafe, Trabzonspor maçına hazır
UEFA Ligi C Grubu beşinci hafta maçında yarın 'a konuk olacak İspanya temsilcisi , hazırlıklarını tamamladı.
Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Jose Bordalas yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.
Trabzonspor-Getafe karşılaşması yarın saat 18.50'de başlayacak.

Trabzonspor, Avrupa, Getafe, Spor

Kaynak: AA

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