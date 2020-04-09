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Getir'in Kuryesinde Covid-19 Çıktı! Acil Önlemler Alındı

Getir tarafından yapılan açıklamaya göre bir depo çalışanı yeni tip koronavirüse yakalandı. Şirket, açıklamanın ardından acil önlemler aldı.

09.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:51
Getir'in Kuryesinde Covid-19 Çıktı! Acil Önlemler Alındı
Getir tarafından yapılan açıklamaya göre bir depo çalışanı yeni tip koronavirüse yakalandı. Şirket, açıklamanın ardından acil önlemler aldı. İşte detaylar!

'Virüse Yakalandı'

Çevrim içi market servisi Getir, yaptığı açıklama ile birlikte bir depo çalışanının Covid-19 ile enfekte olduğunu açıkladı. Bu durumu sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla duyuran şirket, paylaşımda aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"İstanbul Bulgurlu depomuzda çalışan bir kurye arkadaşımızın maalesef Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Arkadaşımızın durumu iyi. Aşağıda bu gibi durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz prosedürümüzü sizinle paylaşmak isteriz."

Uygulanacak prosedürler ise şu şekilde açıklandı:

Çalışma arkadaşımızın sağlık kontrolleri ve bakımı yakından takip edilir.

Arkadaşımızın görev aldığı depo hemen kapatılır.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilir ve talep ettikleri bilgiler paylaşılır.

İlgili depoda görev yapan tüm çalışanlar kendilerini izole etmeleri söylenerek 14 gün boyunca evlerine gönderilir. Çalışanlar bu sürede ücretli izinli sayılır.

İlgili depo, bu depoya bağlı araçlar, motorlar ve güvenlik ekipmanları profesyonel bir şirket tarafınan detaylı bir şekilde, kurallara uygun olarak dezenfekte edilir.

Paketli olmayan ürünlerin tamamı imha edilir.

İlgili deponun, buna bağlı araçların, motorların, güvenlik ekipmanlarının ve ürünlerin temizlik ve dezenfektasyonunu tamamlayarak söz konusu deponun 24 saat içinde tamamen yeni bir ekip atanarak hizmete geçmesi hedeflenir.

Tüm bu süre zarfında test sonucu pozitif çıkan çalışan ve evlerine gönderilen ekip arkadaşlarının sağlık durumları titizlikle takip edilir. Getir'de oluşturulan ekip tarafından da günlük olarak aranır ve durumları hakkında bilgi edinilir.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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