Getir ve BiTaksi'den Koronavirüs Kararı

Koronavirüs hemen hemen tüm sektörleri etkiledi. Getir ve BiTaksi'nin kurucusu olan Nazım Salur, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.Komisyon Alınmayacak!Nazım Salur yaptığı açıklamada "Koronavirüs nedeniyle taksiye talep azaldı. Bu zor günlerde @BiTaksi olarak taksi sürücülerinin yanındayız. Bu geceden itibaren Mart ayı sonuna kadar yolculuklardan komisyon almıyoruz. #COVID19tr" dedi.Koronavirüs nedeniyle taksiye talep azaldı. Bu zor günlerde @BiTaksi olarak taksi sürücülerinin yanındayız. Bu geceden itibaren Mart ayı sonuna kadar yolculuklardan komisyon almıyoruz. #COVID19tr— Nazım Salur (@NazimSalur) March 19, 2020Nazım Salur açıklamasının devamında "Koronavirüs nedeniyle iş kaybı yaşayan @GetirYemek üyesi restoranlarımızdan bugün itibariyle Mart ayı sonuna kadar komisyon almayacağız. Online ödeme yapılan siparişlerde restoran ödemelerini ertesi gün yapmaya da devam. Zor günlerde esnafımıza hep destek tam destek. #COVID19tr" açıklamasında bulundu.Koronavirüs nedeniyle iş kaybı yaşayan @GetirYemek üyesi restoranlarımızdan bugün itibariyle Mart ayı sonuna kadar komisyon almayacağız. Online ödeme yapılan siparişlerde restoran ödemelerini ertesi gün yapmaya da devam. Zor günlerde esnafımıza hep destek tam destek. #COVID19tr— Nazım Salur (@NazimSalur) March 19, 2020Nazım Salur ayrıca sağlık çalışanları ve doktorlara Getir'de %10 indirimin verileceğini, getirme ücretinin alınmayacağını söyledi.Sizi seviyoruz! pic.twitter.com/a50wOHcahi— Nazım Salur (@NazimSalur) March 19, 2020Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Kaynak: Tamindir