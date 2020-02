Getir, yeni reklam serisi için İbrahim Büyükak ile anlaştı

Türk girişimi ve mobil uygulaması Getir, yeni reklam serisi için ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ile uzun dönemli bir anlaşmaya imza attı.



Kullanıcılarına dakikalar içinde mutluluk taşıyan yerli girişim ve mobil uygulama Getir, yeni reklam serisi için ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ile uzun dönemli bir anlaşmaya imza attığını açıkladı. Yeni reklam serisinin ilki bugün itibariyle TV ve internet dünyasında izlenmeye başlandı.



Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, reklam kampanyası ile ilgili açıklamasında; "Şimdiye kadar iletişim çalışmalarımızda insanlara zaman kazandırdığımızı vurguladık. Kreatif ajansımız Getir'in özelliklerini ters köşeyle anlatan bir senaryo ile geldi. Bu kurguyu incelediğimizde aklımızda canlanan isim İbrahim Büyükak oldu. Reklam serimizin baş rolünde Getir'le uğraşan, aksi bir karakter var. Bu, her markanın kabul edeceği bir şey değil. Biz cesur davrandık. 'Getir bi'mutluluk' sloganımızı tersten sorgulatan, iddialı bir reklam serisi oluşturduk. Eğlenceli olduğu kadar, mesajlarımızı da net verdiğimiz bir reklam filmi oldu. Serinin ses getireceğine inandığımız bundan sonraki filmlerinde de izleyicileri eğlenceli anlar bekliyor." ifadelerini kullandı.



Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ise "Getir ile bir araya geldiğimizde kanımız uyuştu ve senaryoyu gördüğümde Necati'nin benim için oluşturulmuş bir karakter olduğunu gördüm. Bir oyuncu için markayla ahenk ile çalışması ve karakterin üzerinde eğreti durmaması çok önemli. Her zaman böyle dinamik ve uyumlu çalışacağınız bir marka ile karşılaşmanız mümkün değil" dedi.



Senaryoya göre İbrahim Büyükak'ın canlandırdığı Necati'nin yaşamında her şey yolunda giderken, Getir'in hayatına girmesiyle bütün planları alt üst oluyor. Serinin ilk filminde, Necati'nin hayalleri, sevdiği kıza açılmak üzereyken Getir yüzünden suya düşüyor ve markaya kafayı takıyor. Her reklamda farklı bir hayal kırıklığına uğrayan Necati, serinin devam videolarında Getir'in mutlu edemediği tek kişi haline geliyor. Necati'nin düştüğü trajikomik durumları konu alan seri, Getir'in hayatı kolaylaştıran özelliklerini ters köşe yaparak izleyicilere aktarıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA