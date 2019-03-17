Gevaş'ta 3 Kilo 179 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kaynak: İHA

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 3 kilo 179 gram metamfetamin ele geçirildi.Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüsle seyahat eden bir yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine valizinde yapılan kontrol ve aramada; 10 adet şeffaf poşet içerisinde 3 kilo 179 gram metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN