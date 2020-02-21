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Gevaş'ta 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda mont astarına ve berenin içine gizlenmiş vaziyette 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

21.02.2020 08:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:43Gevaş'ta 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda mont astarına ve berenin içine gizlenmiş vaziyette 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Şubat tarihinde ilçesi Balaban Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsü durdurulduğu belirtildi. Otobüste yapılan kontrolde, şüpheli Afgan uyruklu bir şahsın yapılan üst aramasında mont astarına ve berenin içine gizlenmiş vaziyette 3 kilogram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi. - VAN

Gevaş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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