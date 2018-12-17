Gevaş'ta 45 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kaynak: İHA

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 45 gram metamfetamin ele geçirildi.Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol ve Arama Noktasına gelen bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan aramada, montunun cebinde 45 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN