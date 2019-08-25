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Gevaş'ta 507 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsın eşyaları içerisinde 507 gram metamfetamin ele geçirildi.

25.08.2019 19:51 Gevaş'ta 507 gram metamfetamin ele geçirildi
Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsın eşyaları içerisinde 507 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamından Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet kontrol uygulaması esnasında, durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada otobüste seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahsa ait eşyalarında ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 507 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Jandarma, Gevaş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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