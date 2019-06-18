18.06.2019 09:33
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Gevaş'ta hain tuzak: 3 korucu yaralı

Gevaş

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Elmalı ile Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide gece saatlerinde meydana geldi. Arazide ateş yakıldığını fark eden güvenlik korucuları, hemen bölgeye hareket etti. Ateşi söndürdükten sonra geri dönerken tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucular hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. - VAN
Kaynak: İHA
Elmalı, Van, Gevaş, 3. Sayfa

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