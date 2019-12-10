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Gevaş'ta kaçak avlanmış 2 Sincap ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, sincap avlayan 1 kişiye toplam 2 bin 426 TL idari ve tazminat para cezası kesilirken, 2 Sincap'a da el konuldu.

10.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:48Gevaş'ta kaçak avlanmış 2 Sincap ele geçirildi
'ın ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, sincap avlayan 1 kişiye toplam 2 bin 426 TL idari ve tazminat para cezası kesilirken, 2 Sincap'a da el konuldu.

Gevaş İlçe Komutanlığı'na bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada karton kutu içerisinde 2 Sincap'ın bulundurduğu tespit edildi. Sincaplara el konulurken, şahıs hakkında Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam bin 286 TL İdari para cezası ile bin 140 TL de tazminat bedeli talep edildi. El konulan 2 Sincap rehabilite edilmek üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Yetkililer, Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - VAN

Jandarma, Gevaş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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