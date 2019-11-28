Haberler » Güncel » Gevaş'ta keklik avcısına ceza - Haber

Gevaş'ta keklik avcısına ceza

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 1 kişiye toplam 2 bin 951 TL idari ve tazminat bedeli cezası kesilirken, 2 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.

28.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:42Gevaş'ta keklik avcısına ceza

Van'ın ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 1 kişiye toplam 2 bin 951 TL idari ve tazminat bedeli cezası kesilirken, 2 Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.


Gevaş İlçe Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 2 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildi. Kafes Avcılığı yapan şahıslara Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam bin 531 TL idari para cezası ile bin 420 TL de tazminat bedeli talep edilirken, 2 Kınalı Keklik ve kafeslere el konuldu. Yetkililer, katkılarından dolayı Gevaş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler. - VAN


Jandarma, Kınalı, Gevaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:58 Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti: 2 şehit, 13 yaralı
10:58 Yolda lastik değiştiren Suriyelilere TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
10:54 Aydınlılar Yörük Ali Efe'ye yürüdü
10:54 Rıza Akpolat'tan gençlere Beşiktaş Akademi müjdesi
10:54 Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:28 Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü
10:22 70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
10:10 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
10:01 Bahçeli, erken seçim iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Herkes hesabını 2023'e göre yapsın
09:45 Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
28.11.2019 11:00:24