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Gevaşlıların kızak keyfi

VAN'ın Gevaş ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar bir metreyi bulan karda çocuklarla birlikte, kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

19.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:48Gevaşlıların kızak keyfi

VAN'ın ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar bir metreyi bulan karda çocuklarla birlikte, kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Gevaş ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından, kızakla kayma etkinliği düzenlendi. ilçenin İkizler Mahallesi'nde, Gençlik Merkezi'ne üye gençler, vatandaşlar ve çocukların katıldığı etkinlik, oldukça keyifli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Gevaş Gençlik Merkezi yetkilileri, mahallede yaşlı ve hasta ziyaretlerinin yanı sıra bu tür etkinliklere de katılım sağlayarak, birlik ve beraberliği pekiştirdiklerini söyledi. ve ilçelerinde yağan kar yağışı nedeniyle kapanan 96 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için de çalışmalar, aralıksız sürüyor.



Gevaş, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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