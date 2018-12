Gevrek, Arapgirspor'un Sezon Açılışına Katıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:58



E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Lig'inde mücadele eden Arapgirspor'un 2018-2019 Futbol Sezonu açılışına katıldı.Programa Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgirspor Kulübü Başkanı Ufuk Subaşı, yöneticiler Metin Akyüz, Sevki Mol, Erol Avşaroğlu, Ramazan Erdem ve Mehmet Coser katıldı.Açılış programı kapsamında Arapgir İlçe Stadı'nda İstanbul Arapgir Gençlikspor ile hazırlık maçı oynandı ve maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.Programda bir konuşma yapan Adil Gevrek, Arapgir'e ilk kez geldiğini belirterek, "Bugün Arapgir'deyiz. Buraya ilk kez geliyorum. Açıkçası daha önce gelmek isterdim, çünkü Arapgir her şeyiyle özel ve de farklı bir ilçemiz. Arapgirspor'un sezon açılışına katılan herkese teşekkür ediyorum. Burada çok değerli arkadaşlarım bu güzide kulübümüze destek oluyorlar ve biz de en azından açılışta bulunmak istedik. Yeni sezonda Arapgir Belediyespor'a yürekten başarılar diliyorum" dedi."Kendisinin başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz"Arapgirspor Kulübü Başkanı Ufuk Subaşı, katılan konuklara teşekkür ederek, "Adil başkanıma teşekkür ediyorum. Kendisinin başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz. 11 yıl son bizi Süper Lig'e taşıdı. Bugün Arapgir'imizin sezon açılışı için buradayız. Ben 30 yıldır tribünden takip ediyordum, şimdi başkanım. Önemli olan takımın yanında olmak bence. Yeni sezon kulübümüze hayırlı olsun" şeklinde konuştu."Bizde bu yola çıkarken başkanımız örnek aldık"Kulüp ikinci başkanı Metin Akyüz de katılımcılara teşekkür ederek, "Arapgir Belediyesi'ne bize bu güzel ortamı hazırladığı için teşekkür ediyorum. Yine Mehmet Coşar'a teşekkürlerimiz ayrıca sunuyorum. Adil başkanım aslında fahri Arapgirli, o da ne zaman bir organizasyonumuz olsa yanımızda oluyor. Başkanımız gerçekten efsane bir başkan. 4 senede alınan başarılar bunun ispatı zaten. Bizde bu yola çıkarken başkanımız örnek aldık" diye konuştu. - MALATYA