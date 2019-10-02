Haberler » Güncel » Haber

Geyikçi, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Turunçova sanayi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

02.10.2019 13:04Geyikçi, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Turunçova sanayi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Finike Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Turunçova Esnaf ve Kefalet Başkanı Salih Ertuğ, Turunçova Mahalle Muhtarı Hüseyin Altıntaş ve sanayi esnafı katıldı.

Esnafın isteklerini ve şikayetlerini dinlediklerini ifade eden geyikçi, yapabilecekleri konuları planladıklarını söyledi.

Geyikçi, "Bizler her zaman ekmeğini taştan çıkaran esnafımızın, hemşehrilerimizin yanındayız. Ziyaretlerimiz düzenli olarak devam edecek, misafirperverlikleri için tüm esnaflarımıza teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Mustafa Geyikçi, Turunçova, Finike, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:38 Şans Topu çekildi (1)
21:38 Kamerun'da 5 ayrılıkçı lider silah bıraktı
21:38 Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama
21:37 "9. Kastamonu Ahşap Fuarı"
21:37 Hacı bektaş veli ve pir sultan abdal heykeli, ege denizi'yle buluştu
21:36 Vali Arslantaş, ERMEK'te el emeği eserleri inceledi
21:36 Beyoğlu'ndaki çökme riski bulunan binada güçlendirme çalışması yapılıyor- 1