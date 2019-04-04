Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Mazbatasını Aldı

Ezine
ilçesine bağlı Geyikli
beldesinde AK Parti
'den belediye başkanı seçilen Mevlüt Oruçoğlu
, mazbatasını alarak göreve başladı.
Oruçoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Ezine Adliyesine gelerek mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Çimen Atacan Tuna'nın elinden aldı.
Oruçoğlu, daha sonra beldesine dönüp kurban kesti.
Buradaki törende, eski Belediye Başkanı Ercan Yılmaz
görevi yeni seçilen Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'na devretti.
Oruçoğlu, Geyikli'de güzel bir belediyecilik örneği ortaya koyacaklarını söyledi.
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Kaynak: AA