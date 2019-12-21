Haberler » Güncel » Geyikli'de deve güreşi festivali ilgi gördü - Haber

Geyikli'de deve güreşi festivali ilgi gördü

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi'nde deve güreşi festivali düzenlendi.

21.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:56 Geyikli'de deve güreşi festivali ilgi gördü
'nin ilçesine bağlı Beldesi'nde deve güreşi festivali düzenlendi.
Bu sene birincisi düzenlenen festivalde, 150 pehlivan deve birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Müsabakaları izlemek için il ve il dışından birçok kişi Geyikli'ye geldi.
Güreşlerde deve sahiplerine kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, güreşlere katılımın yoğunluğundan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
Oruçoğlu, festivalin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.
Festivalinin kadın Güreş Hanım Ağası Aydan Gömügen Tuncay, yaptığı açıklamada, "İnşallah bundan sonrada benim gibi birçok bayan arkadaşım bu deve güreşlerini devam etmesine vesile olurlar. İnşallah bu deve güreşi kültürünü de devam ettiririz." dedi.

Çanakkale, Geyikli, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46   Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haber
17:45   Türkiye-Libya güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatına ilişkin teklif Genel Kurulda - Haber
17:44   Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı - Haber
17:44   Ordu'da cezaevi firarisi hükümlü aranıyor - Haber
17:39   Elazığ TSO, üretilecek 23. yerli otomobile talip oldu - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
17:00   Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
21.12.2019 17:48:03