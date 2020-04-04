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Geyikli'de fahiş fiyattan maske satanlara geçit verilmedi

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde maske fiyatlarında fahiş artış olunca Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu harekete geçti.

04.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:00
Geyikli'de fahiş fiyattan maske satanlara geçit verilmedi

Çanakkale 'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde maske fiyatlarında fahiş artış olunca Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu harekete geçti.


Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, cuma günü yaptığı toplantıda bir dizi tavsiye kararı almış, market, pazar yeri ve toplu ulaşımda maske takma mecburiyetini içeren kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Açıklamanın ardından bazı fırsatçılar özellikle maske fiyatlarında fahiş bir artışa gitti. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bazı vatandaşlar belediyeyi arayarak fahiş fiyat artışından şikayetçi oldu. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, hemen denetim başlatırken, sosyal medyadan da fırsatçıları sert sözlerle uyardı ve fahiş fiyat artışı yapanlara en üst düzeyde ceza kesileceğini duyurdu. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Oruçoğlu, "Maskelerin 5-6 liradan satıldığı doğrultusunda şikayet aldık. Ben de durumu kaymakamlığa ilettim ve kaymakam beyin talimatı doğrultusunda fatura kontrolü yaptık. Tabii fiyatlar hemen 4 liraya düştü" dedi.


Bu fiyatın da yüksek olduğunu belirten Oruçoğlu, "Bu konuda esnafımıza bir mesaj vermek istedik. Böyle bir zamanda fırsatçılık yapmayalım. Zaten biz Geyikli Belediyesi olarak aynı maskeleri 1 lira 30 kuruştan temin ettik" diye konuştu.


5 bin maske sipariş ettiklerini sözlerine ekleyen Oruçoğlu, pazartesi günü bu maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacaklarını açıkladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlüt Oruçoğlu, Çanakkale, Geyikli, Ezine, Güncel
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