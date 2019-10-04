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Geyre'de altyapı çalışmalarından sonra üstyapı çalışmaları da tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından üstyapı çalışmalarına başlanan Karacasu Geyre'de üstyapı çalışmaları da bitirildi.

04.10.2019 15:55Geyre'de altyapı çalışmalarından sonra üstyapı çalışmaları da tamamlandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından üstyapı çalışmalarına başlanan Karacasu Geyre'de üstyapı çalışmaları da bitirildi. Geyreliler çalışmaların bitirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Geyre'de üstyapıda yaklaşık 3.7 kilometrelik yol çalışması yapıldı. Geyre'nin yanı sıra Karacasu Ataköy'de de yol çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Kısa süre önce ASKİ tarafından altyapısı bitirilen Ataköy'de de yaklaşık olarak 5 kilometrelik yol çalışması yapılacağını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Ataköy'deki çalışmaların da on gün içerisinde bitirilmesini planladıklarını kaydettiler.

Aydın genelinde gerek ASKİ, gerek Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, Ataköy'e de kanalizasyon altyapısını kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını altyapı ve üstyapı çalışmalarının mahallelere hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

Karacasu, Aydın, Geyre, ASKİ, Güncel

Kaynak: İHA

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