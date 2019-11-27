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Geyve Belediyesi ürünleri sanal pazara sundu

Geyve Belediyesi geleneksel metotlarla üretilen ürünleri sanal pazara sundu.

27.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:12Geyve Belediyesi ürünleri sanal pazara sundu
Belediyesi geleneksel metotlarla üretilen ürünleri sanal pazara sundu. Geyva markalı yöresel ürünler bugünden itibaren www.geyva.com.tr adresinden satın alınabilecek.

Geyve Belediyesi'nin ülkeye rol model olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezinde geleneksel yöntemlerle üretilen Geyva markalı ürünleri sanal pazara sunuldu. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya tamamen yerli ve milli ürünlerin www.geyva.com.tr internet sitesi üzerinden satın alınabileceğini duyurdu. Satın alınan yöresel ürünler yurtiçine ücretsiz kargolanacak. Türkiye'ye rol model olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde üretilen Geyva markalı ürünler bugünden itibaren online mağazasıyla hizmet vermeye başladı. Geyva markalı ürünler yurtiçine kargo ile ücretsiz gönderilecek.

Mağazamız hayırlı olsun

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2014 yılında ilçemizin ürünlerine yeni pazarlar bulmak için çıktığımız markalaşma, tanıtım çalışmalarımız bugün çok farklı bir boyuta geldi. SATSO Kadın Girişimciler ve Üniversitemiz ile birlikte hayata geçirdiğimiz Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezimizde kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle ürünler üretmeye başladık. Ülkenin farklı bölgelerinden talepler gelmeye başlayınca sanal pazarda ürün satmaya karar verdik. Yöresel ürünlere ulaşımı kolaylaştıran adımımızı attık. Geyva artık internet ortamında satılacak ve ülkenin dört yanına ücretsiz gönderilebilecek. Günümüzde doğal gıdaya ulaşmak çok kolay değil. Her şeyin fabrikasyon olduğu günümüzde geleneksel metotlarla üretilen ürünlerimizin herkese ulaşmasını istiyoruz. Geyve'nin verimli topraklarında yetişen meyve ve sebzeden üretilen ürünler tek tıkla satın alınabilecek. Yerli ve milli markamızın gelişimine, üreticilerimizin alın terine, emeğine katkı sunacak online mağazamız hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA

Murat Kaya, Sakarya, Geyve, Güncel

Kaynak: İHA

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