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Geyve'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

18.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:52
Geyve'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya 'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alifuatpaşa Mahallesi'nde Elmas Fırtına'ya ait tek katlı evde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, yangının, yakın çevrede bulunan evlere sıçrama tehlikesi nedeniyle sokakta bulunan evler boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, İtfaiye, Geyve, Güncel
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