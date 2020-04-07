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Geyve'de tırın çarptığı genç öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın çarptığı genç hayatını kaybetti.

07.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:38
Geyve'de tırın çarptığı genç öldü
Sakarya 'nın Geyve ilçesinde tırın çarptığı genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alifuatpaşa Mahallesi D-650 kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Ferhat Demir'e (27) tır çarptı.
Demir'e çarpan tır, olay yerinden uzaklaştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gele sağlık ekipleri Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Demir'in cenazesi, Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri tır sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, Ferit Demir'in bir süre önce ailesinden iki kişiyi trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Alifuatpaşa, Sakarya, Geyve, Güncel
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