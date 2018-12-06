Geyve'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Geyve ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Adapazarı istikametine giden 20 AAN 869 plakalı tır, Bağlarbaşı mevkisinde 64 BB 977 plakalı malzeme yüklü kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, yola saçılan malzemeleri kara yolları ekipleri temizledi.
Hafif şekilde yaralanan iki sürücü ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda oluşan uzun araç kuyrukları, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Bağlarbaşı,Adapazarı,Geyve
06 Aralık 2018 Perşembe 11:49