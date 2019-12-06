Haberler » Güncel » Geyve'de üzüm hasadı devam ediyor - Haber

Geyve'de üzüm hasadı devam ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde her yıl Kasım ayı ortalarında biten üzüm hasadı bu yıl Aralık ayında da devam ediyor.

06.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:56Geyve'de üzüm hasadı devam ediyor
'nın ilçesinde her yıl Kasım ayı ortalarında biten üzüm hasadı bu yıl ayında da devam ediyor.

Geyve ilçesinde her yıl Kasım ayı ortalarında tamamlanan üzüm hasadı, bu sene havaların sıcak olmasından dolayı Aralık ayında da devam ediyor. Geyve'nin Umurbey Mahallesi'nde geçimini çiftçilik yaparak sağlayan 52 yaşındaki Hayati Bıçak isimli vatandaş bahçesinde bulunan son turfanda üzümü kendisine ayırdığını ve gelecek yılki üzüm hasadından daha çok ümitli olduğunu belirtti.

Üzüm hasadının şimdiye kadar bitmesi gerektiğini fakat hava son zamanlarda sıcak olduğu için hasadın devam ettiğini belirten çiftçi Hayati Bıçak, "Bu sene havalar çok sıcak geçti. Üzüm hasadı yoksa şimdiye kadar bitmişti. Bu sene üzüm fiyatları bizleri memnun etmesi geçtiğimiz sene üzümün kilosunu toptan 4 liraya verirken bu sene 2 liralara kadar düştü. Manisa bölgelerinde çekirdeksiz üzüm çok olduğu zaman bizim çekirdekli üzüm fiyatları aşağıya düşüyor" dedi. - SAKARYA

Sakarya, Aralık, Geyve, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30 DHA YURT BÜLTENİ -20 - Haber
17:30 İskeleden düşen inşaat işçisi öldü - Haber
17:30 Ürdün'de İsrail karşıtı protesto - Haber
17:30 Akar ve Soylu'ya suikast iddiasına ağırlaştırılmış müebbet istemi - Haber
17:30 Silifke Kaymakamı Emiroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:23 Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkardı: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var - Haber
16:40 Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 şerit trafiğe kapatıldı - Haber
16:38 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber
15:52 Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı - Haber
15:46 İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
6.12.2019 17:32:43