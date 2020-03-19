Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Geyve'deki sosyal tesisler korona virüsü nedeniyle kapatıldı - Güncel

Geyve'deki sosyal tesisler korona virüsü nedeniyle kapatıldı

Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle Geyve Belediyesi'ne bağlı sosyal tesisleri kapatıldığı belirtildi.

19.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:50
Geyve'deki sosyal tesisler korona virüsü nedeniyle kapatıldı
Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle Geyve Belediyesi'ne bağlı sosyal tesisleri kapatıldığı belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbirler genişleyerek devam ediyor. Geyve Belediyesi ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etmenin ötesinde bir adım atarak sosyal tesisleri kapattı. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya korona virüs ile daha etkin mücadele etmek için sosyal tesislerin kapatıldığını söyledi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya geçici bir süre için Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sosyal Tesisleri (Seyir Terası) ve Nehirpark Tesisleri'nin kapatıldığını aktararak, "İnsan sağlığından daha önemli bir durum olamaz. Gerek çalışanlarımız gerekse vatandaşlarımızın sağlığı için tesislerimizde hizmete geçici süre ara verdik. Sürecin en başından beri vurgulanan bir konu var. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamak lazım" dedi.

Başkan Murat Kaya tesislerin kapatıldığını ancak isteyen vatandaşların geyva.com.tr adresinden online alışveriş yapabileceklerini söyledi. Kaya, "Küresel salgın haline gelen korona virüse karşı Geyve Belediyesi olarak çalışmalarımızı en etkin şekilde sürdürüyoruz. Alınan önlemlere uyulması konusunda sadece bizlere değil sizlere de çok büyük görevler düşüyor. Önümüzdeki günler son derece önemli. Bu önemli süreçle virüsten korunmak için tüm yöntemlerini ve kurallarını en etkin biçimde uygulamalıyız. İnşallah bu süreci birlikte atlatacağız, birlikte başaracağız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Murat Kaya, Geyve, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Loading